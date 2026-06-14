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Kayseri'de vefat eden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi

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Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için valilik önünde tören yapıldı. Cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi.

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Şenol Esmer'in (59) Türk bayrağına sarılı tabutu, Kayseri Valiliği önüne getirildi. Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında, ömrünü Türkiye için harcayan Esmer ile 4 yıl boyunca görev yaptığını söyledi.

Çok kıymetli bir devlet adamını uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirten Çiçek, "Dürüstlüğüne, mertliğine, memleket sevdasına, hiçbir işi ihmal etmemesine ve sürekli disiplinli bir şekilde bu millet için çalışmasına ben de şahidim." dedi.

Vali Yardımcısı Esmer'in örnek bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Çiçek, "Şenol Esmer, doğduğu Trabzon'a defnedilecek ama Kayseri'ye 4 yılda yaptıklarıyla bu şehirde hep anılacak. O yüzden ailesinin şimdi dik durma zamanı. Onun ismini yaşatma zamanı, ona layık olma zamanı. İnşallah bizler de meslektaşlar olarak onun çalışmalarını devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Esmer'in ailesi ve yakınları ile Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk babası Esmer'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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