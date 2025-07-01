Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu İlk Mezunlarını Verdik

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Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezunları için düzenlenen törende, sanayi ve üniversite işbirliğinin önemi vurgulandı. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, mezunların sanayiye katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezunları için tören düzenlendi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, üniversite-sanayi işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladıklarını, mezun olan öğrencilerin sanayiye ve şehre büyük katkı sunacaklarına inandıklarını belirtti.

İlimle tekniğin bir arada olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Siz üniversitelerle sanayiyi bir araya getirmezseniz sadece ve sadece kağıt üzerinde bilgi alıp pratikte bunu uygulayamayan nesiller yetiştirirsiniz. Allah'a binlerce şükürler olsun ki artık ülkemiz hem öğretiyor hem yetiştiriyor. Diğer taraftan da sanayi üretimiyle bir araya getirmeye çalışıyor. Bu sayede ülkemizin birçok bilim adamı ve mucit kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından bölüm birincileri ve dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi.

Törene, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onur Özsolak, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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