Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Aslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yeni bölümler açılıyor

Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Aslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Fizyoterapi ile Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümleri, 2024-2025 eğitim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümlerin kabul edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da öğrenci kontenjanları onaylandı.

İncesu Ayşe ve Saffet Aslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaplan, bölümlere öğrenci alımının 2024-2025 eğitim yılında başlayacağını ifade etti.

Yeni bölümlerin Türkiye genelinde tercih edilen bölümler arasında olduğunu belirten Kaplan, "Fizyoterapi Bölümü'ne 30, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü'ne 30 öğrenci alınacak. Bölümlerin açılması için destek veren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya teşekkür ederim." diye konuştu.