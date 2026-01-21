Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyigün ve beraberindeki heyet, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin mevcut ve planlanan ulaşım projeleri ele alınan ziyarette, özellikle toplu ulaşım vizyonu doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki güçlü işbirliğinin kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ulaşım alanında atılan her adımın kentin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Büyükkılıç, Eyigün ve beraberindeki heyetle Kayseri'de hayata geçirilecek yeni raylı sistem hatlarına ilişkin önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Eyigün ise Büyükkılıç'a teşekkür ederek, kentte yürütülen çalışmaların başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ve daire başkanları katıldı.