Kayseri- Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

KAYSERİ'de takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı