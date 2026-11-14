Kayseri - Şehit Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri - Şehit Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketinde son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da kaza kırımı uğrayan helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Malatya'da kaza kırımı uğrayan helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı