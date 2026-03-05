Haberler

Kayseri'de Şehir Akademi'nin bahar dönemi kayıtları devam ediyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından düzenlenen Şehir Akademi'nin bahar dönemi kayıtları sürüyor. Kayıtlar için son tarih 26 Mart. Program, 30 Mart'ta başlayacak ve 8 hafta sürecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Şehir Akademi'nin, bahar dönemi kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli atölye ve seminerlerin yer aldığı akademiye kayıtlar için son başvuru tarih 26 Mart olarak belirlendi.

Alanında uzman isimler tarafından düzenlenecek atölyeler ve seminerler, 30 Mart'ta başlayacak ve 8 hafta sürecek.

Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleşecek programlarda katılımcılar, uzmanlardan eğitim alacak.

Yüz yüze gerçekleşecek programlar sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
