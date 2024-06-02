Kayseri Pınarbaşı'nda Seçmenler Yeniden Oy Kullanmanın Hayırlı Olmasını Diledi

HABER: KADİR DEVİR

KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda oy kullanan seçmenler, "İlçemize hayırlı olsun, hangisi doğruysa o olsun, hangisi iyiyse o bize gelsin" dileklerini ifade etti.

Pınarbaşı'nda seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara geldi. Seçmenler, okullardaki x-ray cihazlarından geçerek binalara girdi ve kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından oy kullanma kabinlerine alındı.

Kimlik kontrollerinin ardından oy kullanan seçmenler, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Necip Erdoğan, seçimin vatana millete hayırlı olmasını dileyerek, "Hangisi doğruysa o olsun. Pınarbaşı'na hayırlı olsun" dedi.

Eşi Emine Körük ile sabah erken saatlerde oy kullanmaya gelen Hasan Körük, "Allah hayırlı uğurlu eylesin, iyiler gelsin" ifadelerini kullanırken, Emine Körük de "İyiler olsun, hayırlı olsun. Hangisi iyiyse o bize gelsin" temennisinde bulundu.

Musa Yunusoğlu "İlçemize, ülkemize hayırlı olsun. Bu siyasi bir hayat mecburen böyle şeyler olabilir" diye konuştu. Gökhan Güler, "Pınarbaşı için hayırlısı olmasını diliyoruz, inşallah iyi olur" derken, Şaban Ekinci "İlçemiz için hayırlı olsun. En güzeli neyse o olsun" ifadesini kullandı.

Öte yandan, oy kullanılan yerlerde polislerin güvenik önlemleri aldığı gözlendi.