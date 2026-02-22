Haberler

MEMLEKET SOFRASI - Kayseri tepsi mantısı

MEMLEKET SOFRASI - Kayseri tepsi mantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de ramazan iftarlarının vazgeçilmezi olan tepsi mantısı, kadınların birlikte hazırladığı sosyal bir ritüel olarak öne çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın Memleket Sofrası Projesi kapsamında tanıtılan bu lezzet, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir mutfak kültürünü temsil ediyor.

Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehir olan Kayseri'de, dayanışmayla yoğrulan hamurun çiçek gibi dizilmesiyle oluşan tepsi mantısı, yöre halkı ve turistlerce beğeniyle tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin tepsi mantısının yapımı anlatıldı.

Kayseri mantısı, tepside dizilen her bir tanesiyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan saray mutfağının inceliğini taşıyor.

Eskiden düğün, bayram ya da misafirliklerde kadınların bir araya gelerek hazırladığı tepsi mantısı, kesilmiş hamurların büyük bir emekle tek tek katlanıp çiçek gibi tepsiye dizilmesi ve ardından fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Özellikle ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tepsi mantısı, yörede misafirleri ağırlarken tercih edilen önemli yemekler arasında yer alıyor.

Tepsi mantısı, Kayseri'deki lokantalarda tek kişilik tepsilerde servis ediliyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Boyraz, Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu söyledi.

Boyraz, kentte yaşayan farklı toplumlar sayesinde mutfağı da zenginleşen Kayseri'de, mantının 5'ten fazla çeşidiyle sofraları süslediğini belirtti.

Tepsi mantısını "kadınların bir araya gelerek imece usulüyle hazırladığı, sohbetin ve dayanışmanın hamurla yoğrulduğu sosyal bir ritüel" olarak nitelendiren Boyraz, tepsi mantısının damaklarda bıraktığı lezzetle bir yemekten ziyade kültür elçisi olduğunu kaydetti.

Tepsi mantısı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5-6 kişilik)

Hamur için:

3,5 su bardağı un1 adet yumurta3/4 su bardağı ılık su1 çay kaşığı tuzİç harcı için:

350 gram yağsız kıyma1 soğan1 çay kaşığı karabiberTuzSosu ve üzeri için:

TereyağıDomates salçası3 su bardağı su250 gram yoğurt1 diş sarımsakTuzYapılışı

Kıymanın içine soğanlar ince ince doğranıp eklenir.Tuz, karabiber ve pul biber eklenir ve karıştırılır.Hamuru için de uygun bir kaba un konulup yumurtası, suyu ve tuzu eklenip karıştırılır.Yavaş yavaş un eklenilerek sert bir hamur elde edilir.Hamur açıldıktan sonra bıçakla kare şeklinde kesilir.Orta kısımlarına kıyma konulup uçları kapatılır, önceden tereyağı ile yağlamış tepsiye sırayla dizilir.Tepsiye dizilen mantı, önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirilir.Sosu içinde uygun bir tavada tereyağı ve domates salçası ocakta kavrulur.Daha sonra 4 su bardağı su ilave edilip kaynayana kadar karıştırılır, fırında kızaran mantının üzerine salçalı sosu gezdirilir.Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilip nane ve pul biber dökülüp servis edilir.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı