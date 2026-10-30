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Kayseri'nin simgesi Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu, zirve karla kaplandı.

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Kayseri'nin simgesi Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu, zirve karla kaplandı.
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Kayseri'nin simgesi Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla süren yağışın ardından 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı, bulutların zirveyle birleştiği noktalarda güzel görüntüler oluştu.

KAYSERİ'nin simgesi Erciyes Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Bulutların zirveyle birleştiği noktalarda ve karlar altındaki yamaçlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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