Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Samioğlu tarafından yaptırılan yaklaşık bin kişilik aşure ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi.

Hayırsever Samioğlu tarafından 5. kez düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan da katıldı.