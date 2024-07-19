Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Ayşe Samioğlu tarafından yaptırılan bin kişilik aşure, ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi. İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan da etkinliğe katıldı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Samioğlu tarafından yaptırılan yaklaşık bin kişilik aşure ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi.
Hayırsever Samioğlu tarafından 5. kez düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan da katıldı.