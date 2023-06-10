Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ve KASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar yaşandı.
Sümer, Sağlık, Camicedit ve Camikebir mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde Bünyan Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da çalışmaları yerinde inceledi.