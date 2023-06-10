Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ve KASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.