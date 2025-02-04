Kayseri Müzeleri Yarıyıl Tatilinde 12 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi müzeleri, yarıyıl tatilinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan 11 bin 978 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, yarıyıl tatili boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Tatildeki öğrencilerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, müzeleri gezerek kentin tarihine ve kültürüne ilişkin bilgilere ulaştı.

Yarıyıl tatili boyunca 11 bin 978 kişi, 3 müzeye ilgi gösterdi.