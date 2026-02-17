Haberler

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 70 gözaltı

Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyeleri arasından 70 kişi yakalandı. Operasyon, 8 aylık teknik takip sonucunda gerçekleştirildi ve farklı adreslerde ruhsatsız silahlar ile gizli kayıt cihazları ele geçirildi.

KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 kişi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere 676 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, tabanca, 50 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen 70 şüphelinin işlemleri sürüyor.

