Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Talas Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün, Talas Bulvarı üzerinde seyreden A.İ.M. idaresindeki 38 ARG 479 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 38 AOT 016 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada ağır yaralanan E.K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.???????
Kaynak: AA