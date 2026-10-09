Kayseri Melikgazi'de kadın, erkek arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın yaralandı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta E.D. ile erkek arkadaşı N.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., tabancayla E.D.'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA