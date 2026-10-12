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Kayseri Melikgazi'de 9 katlı apartmanın çatı yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü

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Kayseri Melikgazi'de 9 katlı apartmanın çatı yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın çatısında iddiaya göre tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Apartmandakiler tahliye edilirken, apartmanda hasar oluştu.

KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'ta 9 katlı apartmanın çatısında iddiaya göre tadilat sırasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının bir kısmını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmandakiler, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın dronla görüntülenirken, apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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