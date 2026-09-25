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Kayseri Melikgazi'de 10 katlı binanın 3. katından düşen genç ağır yaralandı

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 10 katlı binanın üçüncü katından düşen genç ağır yaralandı. İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta meydana gelen olayda genç, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı; soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen genç ağır yaralandı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta 10 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden M.V. (19), henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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