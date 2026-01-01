Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermiyor.

Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendiriyor.

Öte yandan Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.