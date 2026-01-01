Haberler

Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Malatya kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Emniyet ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kayseri-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermiyor.

Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendiriyor.

Öte yandan Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak