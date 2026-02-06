Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası çift taraflı olarak yeniden açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri- Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda ekiplerin çalışması tamamlandı.

Çalışmaların ardından kara yolunda, çift taraflı araç geçişine izin verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
