Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası çift taraflı olarak yeniden açıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri- Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda ekiplerin çalışması tamamlandı.
Çalışmaların ardından kara yolunda, çift taraflı araç geçişine izin verilmeye başlandı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel