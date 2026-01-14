Haberler

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dursun, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şükrü Dursun, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğraflarına oy veren Dursun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Dursun, her fotoğrafın çok değerli olduğunu belirterek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün


