Kayseri İtfaiyesi Ağustos Ayında 1325 Olayda Müdahale Etti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ağustos ayında 832 yangın, 390 kurtarma çalışması, 98 trafik kazası ve 5 su baskınına müdahale etti. Ayrıca 1053 kişiye eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağustos ayında 1325 olaya müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın başta olmak üzere afet, kaza ve kurtarma operasyonlarında önemli rol üstlenen itfaiye ekipleri, geçen ay 832 yangın, 390 kurtarma çalışması, 98 trafik kazası ve 5 su baskınına müdahale etti.

Kent merkezinde 311 personelle hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, ağustos ayında eğitim ve denetim çalışmalarını da sürdürdü.

Bu kapsamda 1053 kişiye itfaiye uygulamaları ve afetlere yönelik bilgilendirme eğitimleri veren ekipler, 100 denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
