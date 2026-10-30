Kayseri İncesu'da yaklaşık 50 metreden iş yerlerine düşen otomobil sürücüsü yaralandı

Kayseri İncesu'da yaklaşık 50 metreden iş yerlerine düşen otomobil sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Ters dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırılırken iş yerlerinde hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan alt kısımda bulunan iş yerlerinin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.