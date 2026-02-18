Kayseri Müftüsü Ayvaz'dan ramazan ayı mesajı

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayvaz, mesajında, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden azat olarak müjdelenen ramazan ayına girmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayata ışık tutan önemli bir değerin tema olarak belirlendiğini ve kamuoyunun gündemine taşındığını anımsatan Ayvaz, şunları kaydetti:

"Bireysel ve toplumsal hayatımız dikkate alınarak 2026 yılı ramazan ayı teması 'Ramazan, cami ve hayat' olarak belirlenmiştir. Ramazanın her gününü fırsat bilerek günah ve kusurlarımızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeliyiz. İbadetlerimizi ve dualarımızı yoğunlaştırarak Rabbimize yakınlaşmalı, bu mübarek ayda Yüce Allah'a, ailemize, çocuklarımıza, çevremize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırlamalıyız. Ramazanı güzel karşılamalı, güzel uygulamalı ve maneviyatından güzel istifade etmeliyiz. Bu duygularla Kayserili hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin, ramazan ayını tebrik ediyor, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, bütün müminlerin affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."