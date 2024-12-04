Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın, AA Kayseri Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü Önder Felek ile bir araya gelerek AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve plaket takdim etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Aydın, ziyarette Bölge Müdürü Önder Felek, Başmuhabir Hacı Mustafa Yıldız ve muhabirlerle bir araya geldi.
Bölge Müdürü Felek'ten AA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Aydın, vatandaşların huzur ve emniyeti için yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Aydın, ziyaretin ardından Felek'e plaket takdim etti.