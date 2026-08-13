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Kayseri Havalimanı Başmüdürlük Statüsüne Kavuştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın DHMİ'nin yeni yapılanmasıyla başmüdürlük statüsüne yükseltildiğini duyurdu. Büyükkılıç, bu gelişmenin kent için gurur verici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) yeni yapılanmasıyla birlikte "Başmüdürlük" statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsüne kavuşmasının kent adına gurur verici ve çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şehrin hava ulaşımına ve gelişimine katkı sağlayacak bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak ve emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri'miz bunu hak etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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