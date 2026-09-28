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Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken üzerine kaya düşen çocuk toprağa verildi

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Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken üzerine kaya düşen çocuk toprağa verildi
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda babasının kucağındayken üzerine kaya düşen 3 yaşındaki çocuk, hastanede kurtarılamadı. Çocuk, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda dolaşan babasının kucağındayken üzerine kaya parçası düşen Kaan Şen (3) toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen'i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Kaan Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaan Şen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kayseri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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