Kayseri gündem haberi: Çetin Arık'ın Kayseri'de Dinlediği Vatandaş: Ak Parti'nin Askeriydim Artık Oy Vermeyeceğim

Kayseri habere göre CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Pınarbaşı’da vatandaşla bir araya geldi. Bir vatandaş, “20 senedir AK Partiliyim. Ulubatlı Hasan gibi çalışan bir askerdim. Artık AK Parti’ye oy vermeyeceğim” dedi. Bir başka vatandaş ise “Oy verdim elim kırılsın diyorum. Başka bir şey demeye gerek yok” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Pınarbaşı'da vatandaşla bir araya geldi. Bir vatandaş, "20 senedir AK Partiliyim. Ulubatlı Hasan gibi çalışan bir askerdim. Artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim" dedi. Bir başka vatandaş ise "Oy verdim elim kırılsın diyorum. Başka bir şey demeye gerek yok" diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Pınarbaşı'da; CHP İlçe Başkanı Eser Çetinkaya ile esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaş, Arık'a; "CHP'ye alerjim olduğu için CHP'ye kitap da yazdım. Sağ olsun Tayyib'in yanlış tarım politikaları yüzünden kitabımı da yayımlayamadım. 20 senedir AK Partiliyim. Samimi söylüyorum: Ben Ulubatlı Hasan gibi çalışan bir askerdim. Artık Ak partiye oy vermeyeceğim. Ben vermedikten sonra AK Parti'nin kaybettiği aşikardır" dedi.

Emekli olduğu halde gece bekçiliği yaptığını yine de geçinmekte zorlandığını belirten bir vatandaş, "Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli… Sıkıntıdan tansiyonumuz yükseliyor" dedi.

Bir esnaf, "Millette para yok. Doğruyu söylersen yerin yok. İnternetten bile bir düzgün yazamıyoruz korkudan… İnşallah iyi gelirsiniz de bekliyoruz" dedi.

Arık'ın pazarcı esnafı ile konuşması sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, "Tayyib'e bir sorun bakalım biz ne yiyeceğiz" diye şikayet etti. Vatandaş, "Oy verdim elim kırılsın diyorum. Başka bir şey demeye gerek yok" dedi.