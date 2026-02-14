Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde trafiğe kapatılan yolda çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.