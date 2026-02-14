Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı.
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde trafiğe kapatılan yolda çalışma yaptı.
Çalışmaların ardından Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel