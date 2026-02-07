Haberler

Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yapılan çalışmalar sonucunda çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunu trafiğe açmak için çalışma yaptı.

Kar yağışı ve tipinin de etkisini azalttığı yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
