Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yapılan çalışmalar sonucunda çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunu trafiğe açmak için çalışma yaptı.
Kar yağışı ve tipinin de etkisini azalttığı yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel