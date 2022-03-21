Kayseri'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Mustafa Özkan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programına, Kaymakam Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, protokol üyeleri örs üzerinde demir dövdü.

Burada konuşan Kaymakam Göçer, Nevruz Bayramı'nın tabiatın uyanışının, umut dolu yarınların, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Etkinlik yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanması ile sona erdi.

Talas'ta Nevruz Bayramı etkinliği

Talas Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenleyecek.

Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda, Türk Cumhuriyetlerinin yerel oyunları, 45 kişilik kadro tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

25 Mart'ta saat 20.00'de başlayacak gösteride, Türk dünyasının birbirinden güzel oyunları müzik eşliğinde görsel bir şölenle sahneye konulacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti.

İncetoprak'tan Nevruz mesajı

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türklüğün bayramını gelecek nesillere aktarmanın milletçe bir görev olduğunu belirtti.

Büyük Türk coğrafyasında birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı ifade eden Nevruz Bayramı'nı kutlayan İncetoprak, "Nevruz, binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu köklü miras bizim için iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.