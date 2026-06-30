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Başkan Büyükkılıç, Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Zhong ve beraberindeki heyeti ağırladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, afetlere karşı dijital altyapıyı güvence altına alacak Veri Kurtarma Merkezi Projesi kapsamında Huawei Türkiye yetkililerini ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Veri Kurtarma Merkezi Projesi dolayısıyla Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Zhong ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) yerleşkesinde hayata geçirilen, afetlere karşı kurumların dijital altyapısını güvence altına alacak Veri Kurtarma Merkezi Projesi dolayısıyla Zhong ve beraberindeki heyeti Başkalık Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Veri Kurtarma Merkezi'nin sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Projeyi Huawei ile güçlü bir işbirliği içerisinde hayata geçiren gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse KASKİ'mizin bilgi işlem ekiplerini kutluyorum. Sayın Martin Zhong ve beraberindeki heyete de nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teknolojiyi ve yenilikçi çözümleri şehrimizin hizmetine sunmaya, güçlü işbirlikleriyle Kayseri'mizi geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Zhong da Veri Kurtarma Merkezi Projesi'nin başarıyla tamamlanmasında Büyükkılıç'ın ortaya koyduğu vizyon ve liderliğin önemli rol oynadığını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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