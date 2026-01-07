Haberler

Erciyes Kayak Merkezi, "Akıllı Şehir Kayseri" mobil uygulamasında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı Şehir Kayseri' mobil uygulamasıyla Erciyes Kayak Merkezi'nin pistleri hakkında kullanıcılarına güncel bilgi sağlıyor. Kayakseverler, pistlerin durumu, hava sıcaklığı ve mekanik tesislerin durumu gibi bilgilere kolayca ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak mobil uygulama, Erciyes Kayak Merkezi pistlerine dair güncel bilgileri sunmaya başladı.

Tesisler hakkında güncel durumu öğrenmek isteyen kayakseverler, hangi kapılarda mekanik tesislerin açık olduğu, bağlantı yollarının durumu, hava sıcaklığı, kayak pistleri ve kızak alanlarının güncel bilgilerine mobil uygulama sayesinde ulaşabiliyor.

Kayakseverlerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve her türlü duruma karşı hazırlıklı olması açısından kolaylık sağlayan tüm bilgilere ulaşabiliyor.

