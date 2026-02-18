Haberler

Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi cami teravih namazıyla ibadete açıldı

Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayı öncesinde teravih namazıyla ibadete açıldı. Ancak 16'ncı yüzyıla dayanan caminin restorasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami, teravih namazıyla ibadete açıldı.

Tarihi 16'ncı yüzyıla dayanan Tasmakıran Cami, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 7 ay önce başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda hayata geçirilen restorasyon çalışmaları, ramazan ayı öncesinde bitirilerek tarihi yapı yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Teravih namazı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, camiyi baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Bu bölgedeki 17 tarihi eserin restore edildiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Amacımız yok etmek değil geleceğe taşımak. Amaç doğrultusunda şehre eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Camiyle birlikte yanında bulunan çeşmeyi de onardık." diye konuştu.

