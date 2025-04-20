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Kayseri'deki Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir baklava dükkanında husumetlisi tarafından silahla ağır yaralanan R.T, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli teslim oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki gün önceki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki baklava dükkanında 18 Nisan'da husumetlisi G.A'nın tabancayla ağır yaraladığı R.T, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.T'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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