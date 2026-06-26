Kayseri'de 95 hükümlü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-8 operasyonunda aranan 95 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 179 ekip ve 537 personelin katılımıyla, aranan kişilerin yakalanması yönelik Şehit Murat Akpınar-8 operasyonu gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme ve yaralama, silahla yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma ve hakaret" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 hükümlü yakaladı.

Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.