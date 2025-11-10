Haberler

Kayseri'deki Otobüs Kazası Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı ve mahkeme duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık Bekir K. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, kaza yerine takviye amaçlı giden, olay sonrası Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ifadesini alan ve o dönem Pınarbaşı ilçesinde görev yapan jandarma personeli U.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Müşteki avukatı beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bekir K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
