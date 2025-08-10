Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı, Ekoturizm İçin Önemli Bir Merkez Olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sazlığa gelen doğaseverlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bölgenin ekoturizm açısından taşıdığı önemden bahsetti.

Bölgenin sadece Kayseri için değil Türkiye için de kıymetli bir doğa mirası olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bu güzellikler sadece görmekle kalınmasın, korunarak gelecek nesillere de aktarılsın istiyoruz. Burası huzurun ve doğanın adresi. Hürmetçi Sazlığı, doğanın bizlere emaneti." ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırlarında yer alan Hürmetçi Sazlığı, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen bir bölge olarak hem ekolojik zenginliği hem de turizm potansiyeli ile dikkat çekiyor.