Kayseri'deki 4.8 deprem, marketin güvenlik kamerasına yansıdı! Raflardaki ürünler yere saçıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

DEPREM ANI MARKET KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi