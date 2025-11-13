Haberler

Kayseri'de Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay hayatını kaybetti, iki arkadaşı yaralandı.

1) YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışıp devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay hayatını kaybetti, araçtaki 2 arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İncesu ilçesi Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 BK 707 plakalı yolcu otobüsü ile Gökhan Ay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 arkadaşı da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
