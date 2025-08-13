Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 230 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.