Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı'nda K.D'nin kullandığı 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. idaresindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
