Kayseri'de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

KAYSERİ'de kent merkezi ile Erciyes Kayak Merkezi arasındaki kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda ise sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yılbaşı gecesini Erciyes Dağı'nda geçirmek isteyen günü birlik tatilciler araçlarının dörtlüleri açık şekilde yolda seyretti. Hisarcık bölgesinden itibaren etkisini hissettiren yoğun sis sonrası Kayseri-Erciyes kara yolunda da görüş mesafesi yer yer 3 metrenin altına düştü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/Kayseri,