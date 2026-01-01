Haberler

Kayseri'de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Güncelleme:
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi ile kent merkezi arasında etkili olan yoğun sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağışın kara dönmesi ile görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYSERİ'de kent merkezi ile Erciyes Kayak Merkezi arasındaki kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda ise sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yılbaşı gecesini Erciyes Dağı'nda geçirmek isteyen günü birlik tatilciler araçlarının dörtlüleri açık şekilde yolda seyretti. Hisarcık bölgesinden itibaren etkisini hissettiren yoğun sis sonrası Kayseri-Erciyes kara yolunda da görüş mesafesi yer yer 3 metrenin altına düştü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/Kayseri,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
