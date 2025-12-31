Haberler

Kayseri'de Yılbaşı Denetimi

Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik denetimi yaptı. Kontrol noktalarında yüzlerce araç aranarak sürücülere alkol testi uygulandı ve kurallara uymayanlara ceza kesildi.

KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
