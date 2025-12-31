Kayseri'de Yılbaşı Denetimi

KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.