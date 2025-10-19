Kayseri'de Yeni Yol Projesi İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde 22 mahalleyi Ankara yoluna bağlayacak yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yol projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Yemliha'nın önemli bir merkez olduğunu ve diğer mahallelere de hitap edecek bir çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yolun hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Asfaltı tamamlanıp bittiğinde yaklaşık 50 milyon liralık bir maliyete ulaşacağını ifade ediyoruz. Bizi seçen, seven ve güvenen hemşerilerimize Mevlam layık kılsın, mahcup etmesin diyoruz. Ekibimizi de kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ise proje için Büyükkılıç'a teşekkür etti.