Haberler

Melikgazi'de inşa edilen Birdal Cami, ibadete hazır hale getirildi

Melikgazi'de inşa edilen Birdal Cami, ibadete hazır hale getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve hayırsever iş insanı Muhittin Birdal'ın katkılarıyla inşa edilen Birdal Cami, 35 milyon liraya mal oldu. Modern mimarisi ile dikkat çeken cami, 632 kişilik kapasitesi ve sosyal alanlarıyla bölge halkının hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde inşa edilen Birdal Cami ibadete hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve hayırsever iş insanı Muhittin Birdal'ın katkılarıyla yaklaşık 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Birdal Cami, bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

İbadetin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan cami, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkati çekiyor.

Toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Birdal Cami, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişilik ibadet kapasitesiyle planlanan camide ayrıca bir okuma salonu da yer alıyor.

Caminin yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvan alanı ile mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına da cevap verecek bir merkez olarak tasarlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title