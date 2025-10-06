Haberler

Kayseri'de Yemek Artıklarıyla Sokak Hayvanlarına Mama Üretiliyor

Kayseri'de Yemek Artıklarıyla Sokak Hayvanlarına Mama Üretiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında yemek artıklarını işleyerek sokak hayvanları için kuru mama üretmeye başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu uygulama ile hem israfın önüne geçildiğini hem de aylık 1 milyon lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında yemek artıklarını işleyerek kedi ve köpekler için kuru mama üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan tesisle hayvanların sağlığı için uygun, besin değeri yüksek mamalar hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırlarında bulunan kamu kurumları ve fabrikaların yemekhanelerinden toplanan yemek artıklarının israf edilmediğini belirtti.

Yemeklerin toplanarak Mama Üretim Tesisi'nde sokak hayvanları için mamaya dönüştürüldüğünü bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mama üretim ekibimiz, düzenli olarak her gün 25 yemekhaneden artıkları topluyor. Toplanan yemek artıkları, tesisimizde önce içerisindeki ekmek, kemik ya da büyük parçalar parçalayıcıdan geçirildikten sonra mama üretim makinemize atılarak belli bir işlemden geçiriliyor. Ortalama 18 saatte üretilen mamalar, mama formunu alması için pelet makinesinden geçiriliyor. Peletlenen mamalar, daha sonra kurutularak hazır hale getiriliyor. Ardından belediyemiz doğal yaşam alanında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor."

Palancıoğlu, sıfır atık çalışmalarıyla doğanın korunmasına da katkı sağladıklarını ve aylık yaklaşık 1 milyon lira tasarruf ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.