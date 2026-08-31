Haberler

Kayseri'de yaralı tramvay yolcusu hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de yaralı tramvay yolcusu hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de silahla yaralandıktan sonra tramvaya binen kişi, durumunu fark eden yolcuların ihbarı üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de silahla yaralandıktan sonra tramvaya binen kişi, durumunu fark eden yolcuların ihbarı üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İldem-Organize Sanayi yönünde ilerleyen tramvaya silahla yaralanmış halde binen H.E.A'yı gören yolcular durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine tramvayın durduğu Tuna durağına 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, H.E.A'yı silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama

Ferdi için beklenen açıklama geldi
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu

''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip öyle böyle meydan okumadı
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır

YENİ Parti ilçe başkanının bu gafı uzun yıllar unutulmaz
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi

Galatasaray taraftarından yıldız futbolcusuna tepki çığ gibi