Kayseri'de yabancı uyruklu öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti

Güncelleme:
Kayseri Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarlarını ziyaret etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarlarını ziyaret etti.

ERÜ'de öğrenim gören farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler, Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı.

Töreni izleyen öğrenciler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti. Bazı öğrenciler dua ederken duygusal anlar yaşadı.

Pakistanlı üniversite öğrencisi Ayşe Aym, AA muhabirine, Çanakkale Savaşı'nı duyduğunu ve bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

Savaştan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Aym, "Şehitlerin kanı asla boşa gitmeyecek. Pakistan'dan bir öğrenciyim. Türkiye Cumhuriyeti bizim kardeşimiz gibi. Biz her zaman onunla birlikte olacağız. Buraya gelen çocuklar var, anneler var, onlar çok güçlüler, milletleri için her şeyi yapmışlar, Allah mekanlarını cennet etsin." dedi.

ERÜ Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Aksoy da öğrencilere sadece Türkçe öğretmediklerini, Türk kültürünü de tanıttıklarını belirtti.

Birkaç gündür derslerde "şehitlik" kavramını işlediklerini ve Çanakkale Savaşı'nı anlattıklarını aktaran Aksoy, "Amacımız Türk milletini yakından tanımaları. Bu amaçla buraya getirdik. Burada küçük çocukları görüyorlar, babasız kalmış çocukları görüyorlar, onlardan etkileniyorlar. Evladını kaybetmiş anneleri, babaları görüyorlar, onlardan etkileniyorlar. Biz amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Merkezimizde 50 ülkeden 160 civarında öğrencimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
