Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlyaslı Mahallesi'nde yaşayan O.A'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. O.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlyaslı Mahallesi'nde yaşayan O.A'nın evinde arama yapıldı.
Aramada 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı, evin bahçesinde ise 2 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel