Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlyaslı Mahallesi'nde yaşayan O.A'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. O.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.